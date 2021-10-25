ماليزيا وإندونيسيا تقرران مكافحة حملات الاتحاد الأوروبي وأستراليا ضد زيت النخيل

من المقرر أن تعمل أكبر دولتين منتجتين لزيت النخيل في العالم، ماليزيا وإندونيسيا، سويا لمحاربة الحملات التي أطلقها الاتحاد الأوروبي وأستراليا ضد زيت النخيل، بحسب ما ذكرته وزارة الصناعات الزراعية والسلع الماليزية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزارة قولها في بيان لها اليوم الاثنين، إن الحملات ليس لها أساس، ولا تعكس جهود الاستدامة في الصناعة، بالاضافة إلى أنها تتعارض مع التزامات التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي مع منظمة التجارة العالمية.

وبينما أعربت ماليزيا عن استعدادها لاستقبال 32 ألفا من عمال المزارع، ومن بينهم عدد من إندونيسيا، مازال العمال الوافدون يخضعون لاتفاقيات مذكرة التفاهم التي سيتم تحديدها في الاجل القريب.