نائب محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بإطسا ويوسف الصديق

عقد الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، اجتماعا لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي يجرى تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق، ومناقشة احتياجات باقي المراكز، تمهيداً لتطبيق المرحلة الثانية من المبادرة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بحصر وتدقيق تلك الاحتياجات مع مختلف القطاعات الفنية، وتوفير أراضي لإقامة المشروعات الخدمية.

جاء ذلك بحضور معاون المحافظ، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المدن ومسئولي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والبريد، والاتصالات، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي التخطيط بمجالس المدن، حيث استعرض وكيل وزارة الصحة مشروعات تطوير الوحدات الصحية، وكذا المراكز الطبية، ووجه نائب المحافظ بمراجعة احتياجات الوحدات والمراكز بباقي المراكز.

واستعرض وكيل وزارة التموين الخدمات التي يتم تقديمها من خلال مكاتب التموين، واحتياجات القرى من المخابز، ومنافذ جمعيتي، ووجه النائب وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الأبنية التعليمية ومجالس المدن لمراجعة الكثافة الطلابية والاحتياج لتوفير مدارس جديدة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات التحول الرقمي من خلال الشركة المصرية للاتصالات.

وتابع نائب المحافظ، مع وكيل وزارة الشباب والرياضة، احتياجات المديرية لانشاء مراكز شباب بباقي المراكز، وتابع احتياجات الرصف للطرق الرابطة بين المراكز، وبين المدينة والوحدات المحلية، موجها مسئولي المياه بمراجعة مشكلة تكرار انقطاع المياه بعدد من القرى، وإجراءات تدعيم المياه بتلك المناطق.

ولفت نائب المحافظ إلى سرعة إعداد خطة لتنفيذ مشروعات الغاز بالقرى التي تم الانتهاء من توصيل مشروعات الصرف الصحي إليها، ومراجعة كافة الأعمال لعدم التعارض بين القطاعات، كما أكد على ضرورة الالتزام بتوفير مساحات من الأراضي لإقامة المجمعات الزراعية، مع مراعاة عدم ملاصقتها للمجمعات الخدمية المزمع إنشائها بكل وحدة محلية، مع استغلال الأراضي الفضاء أيا كانت جهة الولاية، ووجه مدير جهاز المشروعات بالتنسيق مع رؤساء المدن، لتدبير الأراضي لإقامة المجمعات الصناعية مع تحديد الأنشطة المستهدفة.