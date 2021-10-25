مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض تستبعد وقف الرحلات مع بريطانيا وأوروبا

قالت الدكتورة روتشيل والينسكي مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه من المستبعد وقف الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا وأوروبا بسبب متحور "دلتا بلاس".

وأشارت، في تصريح، إلى أن الولايات المتحدة شهدت عددا من الإصابات بهذا المتحور.

ويعد هذا المتحور الجديد، والذي تعرف عليه العلماء البريطانيون في الأسبوع الماضي، من عائلة متحور دلتا الذي أصاب الكثيرين في الولايات المتحدة خلال هذا الشهر كما أدى لوفاة الكثيرين أيضا.

وكانت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت أنها تتبعت نحو 20 من الكائنات المتحورة لكورونا.