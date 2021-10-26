أحمد سامي: فرطنا في تحقيق فوزًا تاريخيًا أمام الاتحاد السكندري

أشاد أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبي فريقه خلال مباراة الاتحاد السكندري.

وكان نادي الاتحاد السكندري حول تأخره أمام سموحة للتعادل 4- 4، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، على ستاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد سامي خلال المؤتمر الصحفي، :«اللاعبون قدموا مستوى مميز للغاية في مباراة اليوم، ولعبوا بأعصاب هادئة، وكنا الأفضل طوال 70 دقيقة»، مضيفًا :«لو استغلينا الفرص التي أتيحت لنا كنا حققنا فوزًا تاريخيًا على الاتحاد السكندري».

وأضاف :«الاتحاد السكندري، عاد للمباراة بضربتي جزاء وأخطاء دفاعية»، مضيفًا:«الاتحاد لم يعود للمباراة بسبب الأداء ولكن بسبب بعض المواقف، التي نجح في استغلالها».

وتابع :«الانضباط الدفاعي للاعبين والاستمرارية في النواحي الهجومية ستأخذ بعض الوقت»، مشيرًا :«75% من لاعبي سموحة من مواليد 99 و2001 ولو ظل هذا الفريق حتى نهاية الموسم انتظروه الموسم المقبل».