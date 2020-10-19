شهد السودان توترات كبيرة بعد إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ بالبلاد، وتعليق العمل بمواد من الوثيقة الدستورية، وحل مجلس السيادة، ومجلس الوزراء وهو ما وصفه تجمع المهنيين السودانيين بـ"الانقلاب".



ويعد البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو الشهير بـ "حميدتي" الأطراف الفاعلة الرئيسية في المشهد السوداني منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير حتى ذلك الوقت، بالإضافة إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي أصبح رهن الإقامة الجبرية، حسبما أعلنت وزارة الإعلام السودانية.



حمدوك وحميدتي والبرهان.. أضلاع مثلث قاد السودان خلال العامين الماضيين، لكنه كان مثلثاً مختلفاً غير متساوٍ الأضلاع، شهد توترات وتجاذبات طيلة الفترة الماضية، أدت في نهاية المطاف إلى الإطاحة بالضلع الأول "حمدوك"، وسيطرة الآخرين على المشهد السوداني حتى الآن.



من هو عبدالله حمدوك؟



حسب وزارة الإعلام السودانية، فإن رئيس الحكومة المنحلة عبدالله حمدوك أصبح قيد الإقامة الجبرية.



من جهته، طالب تجمع المهنيين السودانيين إلى تظاهرات شعبية رداً على ما وصفوه بـ "الانقلاب العسكري" الذي أطاح بحكومة حمدوك.



تولى حمدوك الذي ينحدر من ولاية كردفان منصب رئيس الوزراء في 21 أغسطس 2019، وقال عقب توليه المسؤولية إن مهمته هي بناء مشروع وطني لا يقصي أحداً.



ينتمي حمدوك إلى قبيلة كنانة العربية والتي هاجر فرع منها إلى كردفان.



حصل على بكالوريوس الاقتصاد الزراعي من جامعة الخرطوم عام 1980 م ثمّ حصلَ على ماجستير ودكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر فِي المملكة المتحدة.



وحسب بي بي سي، يحظى حمدوك بخبرة لا تقل عن 30 عاماً في مجالات التنمية الاقتصادية في أفريقيا، سيما مجالات الحكم والتحليل المؤسساتي وإصلاح القطاع العام.



هذه الخبرة قادت حمدوك إلى شغل منصب كبير في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في الفترة ما بين 1981 - 1987، بعدها سافر إلى زيمبابوي، وهناك قدم خدمات استشارية وإدارية لمنظمة العمل الدولية، ثم في عام 1995 أصبح كبير المستشارين الفنيين في الفترة ما بين 1995 - 1997 في منظمة العمل الدولية بزيمبابوي.



في الفترة ما بين 2003 -2008 شغل منصب المدير الإقليمي لاتحاد أفريقيا والشرق الأوسط.



ونظراً لخبرته الاقتصادية المتراكمه، طلب منه الرئيس السوداني السابق عمر البشير تولي منصب وزارة المالية لكنه رفض.



بحلول عام 2019، برز اسم حمدوك خلال الاحتجاجات السودانية التي أطاحت بالبشير، ورشحته قوى الحرية والتغيير لمنصب رئيس الوزراء. وبالفعل تم تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء في عام 2019 بعد اتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، ليصبح أول رئيس للوزراء بعد عزل عمر البشير.



في مارس 2020، نجا من محاولة اغتيال فاشلة، إثر استهداف موكبه بعبوة ناسفة أثناء ذهابه من منزله إلى مقر عمله، في ضاحية كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم، حسبما أعلن التليفزيون الرسمي آنذاك.