 طقس سيء يضرب جنوب البرازيل ويلحق أضرارا بنحو 1000 منزل - بوابة الشروق
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طقس سيء يضرب جنوب البرازيل ويلحق أضرارا بنحو 1000 منزل

ريو دي جانيرو - د ب أ
نشر في: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 10:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 10:41 ص
تسببت الرياح القوية والسحب الكثيفة في إلحاق أضرار بـ938 منزلا بولاية بارانا الواقعة جنوبي البرازيل.

وقالت سلطات الدفاع المدني في بارانا، في بيان لها يوم الأحد (بالتوقيت المحلي)، إن مدينة "فوز دو إجواسو" الواقعة على الحدود مع باراجواي والأرجنتين، كانت المنطقة الأكثر تأثرا، حيث تضرر نحو 600 منزل.

وذكرت السلطات أن هناك 851 شخصا تضرروا من جراء الرياح الشديدة، دون أن يتعرض أحد لإصابات.

من ناحية أخرى، قالت شركة الطاقة في بارانا، "كوبل": "في أسوأ لحظات هذا الطقس القاسي، تعطلت إمدادات الكهرباء لعدد 552 ألف مستهلك بسبب البرق والأشجار المتساقطة وهبوب الرياح".

كما أثرت العاصفة بصورة جزئية على توليد الطاقة في محطة "إيتايبو" للطاقة، الواقعة على الحدود بين باراجواي والبرازيل.

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