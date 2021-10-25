طقس سيء يضرب جنوب البرازيل ويلحق أضرارا بنحو 1000 منزل

تسببت الرياح القوية والسحب الكثيفة في إلحاق أضرار بـ938 منزلا بولاية بارانا الواقعة جنوبي البرازيل.



وقالت سلطات الدفاع المدني في بارانا، في بيان لها يوم الأحد (بالتوقيت المحلي)، إن مدينة "فوز دو إجواسو" الواقعة على الحدود مع باراجواي والأرجنتين، كانت المنطقة الأكثر تأثرا، حيث تضرر نحو 600 منزل.



وذكرت السلطات أن هناك 851 شخصا تضرروا من جراء الرياح الشديدة، دون أن يتعرض أحد لإصابات.



من ناحية أخرى، قالت شركة الطاقة في بارانا، "كوبل": "في أسوأ لحظات هذا الطقس القاسي، تعطلت إمدادات الكهرباء لعدد 552 ألف مستهلك بسبب البرق والأشجار المتساقطة وهبوب الرياح".



كما أثرت العاصفة بصورة جزئية على توليد الطاقة في محطة "إيتايبو" للطاقة، الواقعة على الحدود بين باراجواي والبرازيل.