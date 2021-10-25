تنظم مكتبة مصر الجديدة، صباح غد الثلاثاء، معرضًا لكتب الأديبة الدكتورة نوال السعداوي، ويضم المعرض أكثر من ثلاثين كتابًا، يستعرض أفكارها وقناعاتها التي أمنت بها ودافعت عنها طوال مسيرتها المهنية، حيث أثارت جدلا واسعا في الأوساط الثقافية والأدبية.

من جانبها، أكدت إيمان مهدى مدير مكتبة مصر الجديدة، أن المكتبة تضم الأعمال الفكرية الكاملة لنوال سعداوي، ومعظم أعمالها المنشورة مثل سيرتها الذاتية «أوراق حياتي، الغائب، جنات وإبليس، عن المرأة والدين والأخلاق، الرواية، أدب أم قلة أدب».

جدير بالذكر أن نوال السعداوي، طبيبة أمراض صدرية، وطبيبة أمراض نفسية، وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، وكتبت العديد من الكتب عن المرأة في الإسلام، واُشتهرت بمحاربتها لظاهرة ختان الذكور والإناث.

وصدر لها أربعون كتابا أعيد نشرها وترجمة كتاباتها لأكثر من 20 لغة وتدور الفكرة الأساسية لكتابات نوال السعداوي حول الربط بين تحرير المرأة والإنسان من ناحية وتحرير الوطن من ناحية أخرى في نواحي ثقافية واجتماعية وسياسية.