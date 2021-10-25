أردوغان: السفراء الغربيون الذين دعوا للإفراج عن ناشط مدني في تركيا تراجعوا

قال الرئيس التركي طيب أردوغان، إن السفراء الغربيون الذين دعوا للإفراج عن ناشط مدني في تركيا تراجعوا، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.



وأضاف «أردوغان»، نقلًا عن وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الاثنين، أن بيان السفراء الـ10 لم يستهدف أي شخص أو موضوع بحد ذاته، بل استهدف بشكل مباشر النظام القضائي وسيادة بلاده.



وتابع: «لا يمكننا أن نتسامح مع تدخل مجموعة من السفراء في نظامنا القضائي الذي لا تستطيع حتى أجهزتنا التشريعية والتنفيذية التدخل فيه بموجب الدستور، وسنواصل الرد بالشكل المناسب على هؤلاء الذين يفسرون كالعادة لباقة تركيا على أنها ضعف، طالما لم يقروا بخطئهم».



وأردف: «من لا يحترم استقلال بلادنا وحساسيات أمتنا لا يمكنه العيش في هذا البلد، بغض النظر عن لقبه وصفته».



وأمر الرئيس التركي وزارة خارجية بلاده بطرد سفراء 10 دول، بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا على اعتبار أنهم «أشخاص غير مرغوب فيهم»، لدعوتهم للإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا.



واستدعت وزارة الخارجية السفراء الـ10 يوم الثلاثاء، بسبب ما وصفته ببيان غير مسؤول يدعو إلى حل عادل وسريع لقضية كافالا المسجون منذ أواخر عام 2017، لاتهامه بتمويل احتجاجات والمشاركة في انقلاب فاشل، وهو ما ينفيه كافالا.