صحة القاهرة: ضبط 2 مليون مستلزم طبى مجهول المصدر بينها كيماويات لفرد الشعر ومنشطات جنسية

تمكنت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، من مداهمة شركة مستلزمات طبية غير مرخصة تروج لمادة برازيلية لفرد الشعر وبيعها من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بمنطقة المعصرة.

جاء ذلك بعد ورود معلومات للإدارة، تفيد بوجود صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تروج لمستحضرات طبية للشعر والرأس على أنها آمنة للأطفال والكبار، ما نتج عنه أضرارا بالغة لأكثر من حالة وتسببت فى تساقط كثيف للشعر تبين أن هذه المواد لها تأثير حارق على فروة الرأس والشعر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى؛ ما أدى لآثار جانبية خطيرة على الحالات، وتعد تلك الضربة هي الأولى من نوعها لمثل تلك الورش والمخازن.

وتمكنت الإدارة من ضبط كميات كبيرة من هذه المادة يتم صناعتها بإضافة مواد كيمائية مختلفة مجهولة التركيب وعدد كبير من الزجاجات الفارغة يتم تعبئتها، بالإضافة إلى العثور على كمية كبيرة من الكمامات غير المغلفة ومنشطات جنسية مجهولة المصدر يتم بيعها بأسعار مبالغ فيها، وكذا عقاقير مخدرة.

قام بالمأمورية الدكتورة سلمي الأنور نائب مدير التفتيش الصيدلي بصحة القاهرة والدكتورة مني سليمان المفتش بالإدارة، وقد تم ضبط صاحب الشركة وتشميع مقر الشركة بمعرفة مباحث التموين، بمتابعة الدكتورة إيمان عبده مدير التفتيش.

قالت الدكتورة علا خطاب مدير الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، إن الكميات المضبوطات بلغت حوالى ٢ مليون مستلزم طبى مجهول المصدر و100 قرص مخدر و15 صنف منشطات جنسية.

وذكرت الدكتورة علا خطاب مدير الصيدلة بالقاهرة، أن القيمة التقديرية للمضبوطات بلغت حوالي مليون و300 ألف جنيه مصري.

وتهيب الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، المواطنين بعدم استخدام أية كريمات أو مستحضرات تجميل إلا من أماكن البيع الرسمية وبتوصيات طبية معلومة وعدم الانسياق وراء صفحات التواصل الاجتماعي، لما قدد تسببه من أضرار خطيرة على الإنسان.

ومن جهته، قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، إن الإدارة العامة للصيدلة تعمل على ضبط سوق الدواء وعدم الاتجار بالأدوية المهربة داخل السوق المصري، وكذا مجهولة المصدر والأدوية المخدرة.

وقال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تسعي لمتابعة كل الصيدليات حرصا منها على الالتزام بالتعليمات والحفاظ على الدواء بالسوق وعدم تلاعب أحد بالمواطنين، والعمل على استمرار تنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضبط سوق الدواء ومنع المتاجرة بأدوية التأمين الصحي أو الأدوية المخدرة بالسوق السوداء، أو خداع المواطنين بأسماء مستحضرات تجميل وعلاجات وهمية من شأنها الإضرار بصحة المواطن.