وزير الري الأردني: نعاني شحا مائيا حادا ونأمل في الاستفادة من التجربة المصرية

قال وزير المياه والري الأردني، المهندس النجار، إن بلاده تعاني من شح مائي حاد دفعها للجوء لإعادة استخدام المياه، مع تحديث المواصفات القياسية لمعالجة المياه.



وأشاد النجار، خلال لقائه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية، بالتجربة المصرية في مجال إدارة المياه وإعادة الاستخدام، معربا عن تطلعه للتعاون المشترك وتبادل الخبرات في هذا الشأن.



كما بحث الجانبان سبل تبادل الخبرات بين المزارعين من خلال إيفاد بعض المزارعين الأردنيين لمصر للتعرف على تجارب المزارعين المصريين في استخدام نظم الري الحديث والزراعة باستخدام مياه تصل ملوحتها إلى حوالي ٣٠٠٠ جزء في المليون.



ودعا الدكتور عبد العاطي، الوزير الأردني لزيارة محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتي تعد الأكبر على مستوى العالم بطاقة ٥.٦ مليون متر مكعب في اليوم، وزيارة المركز القومي لبحوث المياه والاطلاع على التجارب الحالية لزراعة القمح على مياه مالحة، بالإضافة لطريقة القمح المبرد التي تختصر فترة الزراعة إلى ٣ أشهر فقط مما يتيح الزراعة مرة أخرى.



كما استعرض اللقاء موقف المشروعات المائية في مصر مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي والري الحديث وإعادة استخدام مياه الصرف وتحلية مياه البحر والحماية من أخطار السيول.



وأبدى الوزير الأردني رغبته في التعاون مع مصر بهذه المجالات بالإضافة إلى استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل الآبار.