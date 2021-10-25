تداول 28 سفينة حاويات وبضائع العامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 5 آلاف و103 شاحنات، وبلغت الحاويات الواردة 198 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 2138 حاوية مكافئة.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الاثنين - أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 130 ألفا و402 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 123 ألفا و252 طنا.

وأضافت أن صادرات البضائع العامة بلغت 41 ألفا و554 طنا شملت 4.5 ألف طن مولاس، 12 ألفا و988 طن يوريا، 5.5 ألف طن فوسفات و16 ألفا و300 طن ملح، و2266 طن رمل، كما بلغت الواردات 41095 طنا تضمنت 10 آلاف و580 طن قمح، 6 آلاف و339 طن فول، 9.1 ألف طن خردة، 2125 طن خشب زان، 5 آلاف و138 طن حديد، 3.5 ألف طن كلوريد ايثلين، و2153 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 630 طنا.

وأشارت إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 736 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات، حاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، الأردن، السعودية، نيوزلاندا، سلوفينيا، سنغافورة، أسبانيا، أمريكا وكرواتيا وسريلانكا.