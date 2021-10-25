واصل العراق صدارته كأكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، فيما استمرت البحرين في تسجيل صفر وفيات لليوم الثاني على التوالي.

ففي العراق، سجلت وزارة الصحة، 1537 إصابة جديدة و32 وفاة، وتماثل 2588 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و47 ألفا و811 حالة، والوفيات إلى 22 ألفا و993 حالة، والشفاء إلى مليون و989 ألفا و166 حالة بنسبة 97.1%.

واستمرت البحرين في تسجيل صفر وفيات متعلقة بالفيروس لليوم الثاني على التوالي، فيما سجلت 45 إصابة جديدة، وتعافي 46 حالة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 274 ألفا و519 حالة.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 97 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة، و129 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 739 ألفا و381 حالة، والوفيات إلى 2131 حالة، والشفاء إلى 733 ألفا و379 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تقديم 20 ألفا و526 جرعة من لقاح كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، بإجمالي يصل إلى 20 مليونا و921 ألفا و16 جرعة.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 589 إصابة و22 وفاة، وتماثل 1323 حالة للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 354 ألفا و215 حالة، والوفيات إلى 5 آلاف و28 حالة، والشفاء إلى 289 ألفا و493 حالة.

وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إنه تم تسجيل 8 وفيات و438 إصابة جديدة بكورونا، و1095 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 97.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 51 إصابة جديدة، وحالتي وفاة، و56 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 548 ألفا و303 حالات، والوفيات إلى 8 آلاف و780 حالة، والشفاء إلى 537 ألفا و338 حالة.

وفي تونس، ذكرت وزارة الصحة أن 4 ملايين و357 ألفا و77 مواطنا قد استكملوا التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الجرعات التي تم توزيعها حتى الآن إلى 8 ملايين و903 آلاف و687 جرعة، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و622 ألفا و423 شخصا حتى الآن.