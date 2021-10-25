ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الدنمارك بعد رفع القيود

بعد الغاء جميع قيود الوقاية من فيروس كورونا المستجد، شهدت الدنمارك ارتفاعا في معدلات الإصابة بالفيروس على مدار عدة أيام على التوالي.

وأعلن معهد الصحة العامة في الدنمارك اليوم الاثنين تسجيل 1411 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وفي المقابل، كانت عدد الحالات اليومية التي يتم تسجيلها في أواخر آب/أغسطس يصل إلى عدة مئات. وخلال الأسبوع الماضي، ظل عدد الإصابات اليومية بالفيروس يتجاوز ألف حالة يوميا.

وذكرت وكالة "ريتزاو" الدنماركية للأنباء أن حصيلة إصابات اليوم تمثل أعلى عدد مصابين يتم تسجيله منذ كانون ثان/يناير الماضي. وارتفع عدد المرضى الذين استدعت حالتهم نقلهم إلى المستشفيات بواقع 19 إلى 186 حالة.

غير أن المعهد لم يسجل أي حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس.

ورفعت الدنمارك آخر القيود التي كانت قد فرضت للوقاية من فيروس كورونا في العاشر من أيلول/سبتمبر الماضي، بما في ذلك ضرورة ارتداء كمامات الوجه في الأماكن العامة، حيث كانت ثقة الحكومة تنبع من معدلات التطعيم المرتفعة في البلاد، وأن الجائحة كانت تبدو تحت السيطرة.

ورغم رفع القيود في مطلع أيلول/سبتمبر، فإن أعداد الإصابات الجديدة لم تبدأ في الارتفاع حتى تشرين أول/أكتوبر.