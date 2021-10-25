ضبط محل عطارة يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر في الجمالية

تمكنت إدارة مباحث التموين في القاهرة من ضبط المسؤول عن محل عطارة في الجمالية؛ لإدارته محل بدون ترخيص، وأمر اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، إحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

وكشفت التحريات، أن صاحب المحل عثر بحوزته على كمية من مستحضرات التجميل والمواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعُثر بداخل المحل على 1.200 طن مستحضرات تجميل، و400 كيلو جرام دقيق، و200 كيلوجرام فلفل أسود، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.