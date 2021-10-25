قال عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات والمصريين بالخارج، إنّ غرفة عمليات فتحتها الوزارة لمتابعة أوضاع الجالية المصرية في السودان، بعد الأحداث التي شهدها خلال الساعات الماضية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أنّ غرفة العمليات التي تم فتحها بتوجيهات من الوزيرة الدكتورة نبيلة مكرم، لم تتلقَ أي بلاغ بشأن تضرر مصريين من أحداث السودان.



وأشار إلى أنّ عدد المصريين الموجودين حاليًّا بالسودان غير معروف، وأرجع ذلك إلى جائحة كورونا وما أحدثته من تغييرات في أوضاع الجاليات.



وأوضح أن غرفة العمليات تلقّت من ذوي المصريين الموجودين في السودان بيانات عنهم، مشيرًا إلى أنّه تمّ التواصل مع وزارة الخارجية، وذلك من أجل التواصل مع السفارة المصرية بالخرطوم، لمتابعة أوضاع المصريين هناك.



السودان، الذي يكابد عناء مرحلة انتقالية مستمرة منذ عدة أشهر، اهتزّ سياسيًّا وأمنيًّا، على مدار الساعات الماضية، على إثر قرارات أصدرها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، عقب عمليات توقيف شملت عددًا كبيرًا من المسؤولين، في مقدمتهم رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وأفراد المكون المدني في مجلس السيادة.



وشملت القرارات، حل مجلس السيادة، وإعلان حالة الطوارئ بالبلاد، وحل مجلس الوزراء، وتعليق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة التمكين، وإعفاء الولاة في مختلف أنحاء السودان، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تتولى تسيير أمور الدولة حتى الانتخابات المقررة في يوليو 2023.