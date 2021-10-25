محافظ بني سويف: إزالة 487 حالة تعدٍ على أراضى أملاك دولة وزراعية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام العمل في المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وصرح المحافظ، بحسب تقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، بأنه تم أمس الأحد، إزالة 50 حالة تعد على مساحة 11685 مترا؛ ليصل بذلك إجمالي ما تم إزالته"منذ بدء المرحلة الثانية في الحادي عشر من أكتوبر الجاري، وحتى صباح اليوم إلى 487حالة، وذلك في ظل التنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر: سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر، بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 13 سبتمبر الماضى حتى 13 أكتوبر.

وتنفذ المرحلة الثانية في الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر الحالي، على أن تعقبها المرحلة الثالثة، والتي من المقرر تنفيذها خلال الفترة من 6 إلى 26 نوفمير الشهر المقبل.