مسؤول سوري: تأجيل زيارة الوفد اللبناني لدمشق لترسيم الحدود البحرية بسبب ارتباطات مسبقة

قال سفير سوريا في لبنان علي عبدالكريم، إن بلاده طلبت تأجيل زيارة الوفد اللبناني الذي كان من المفترض أن يتوجه إلى دمشق غدًا الأربعاء، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب؛ لبحث ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

جاء ذلك في تصريحات للسفير السوري، اليوم الثلاثاء، عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون بقصر الرئاسة في بعبدا، حيث تقلد السفير السوري بلبنان وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر بمناسبة انتهاء عمله بلبنان؛ تقديرًا لجهوده في تعزيز العلاقات اللبنانية السورية وتطويرها في المجالات كافة.

وأضاف عبدالكريم أن الموعد لم يتم إلغاؤه ولكن تم تأجيله بسبب لبس في التحضير للزيارة، حيث حددها الجانب اللبناني في حين أن المسئولين السوريين ملتزمون في هذا التاريخ بارتباطات سابقة.

وأوضح أن الرئيس اللبناني ميشال عون اتصل بالرئيس السوري بشار الأسد قبل أيام، مشيرًا إلى أن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بوصعب أبلغه عقبها أن هناك تفكيرًا بزيارة وفد يتشكل برئاسته إلى دمشق بعد اتصال الرئيسين.

وتابع أنه طلب خطابًا رسميًا من لبنان لإرساله لوزارة الخارجية السورية، مؤكدًا أنه تبلغ بالخطاب مساء الأحد الماضي بشكل متأخر، مشيرًا إلى أن الموعد السابق كان يوم الخميس ثم تم تعديله ليكون الأربعاء في حين أن برنامج المسئولين في سوريا ممتلئًا بارتباطات مسبقة.

وحول ملف عودة النازحين السوريين بلبنان إلى بلادهم، قال السفير السوري إن بلاده لم تدخر جهدًا أو تترك مجالًا للتسهيل إلا وقامت به، وآخره قانون الإرهاب الذي يعفو عن الجرائم الإرهابية ما لم تصل إلى قتل الإنسان، وقبلها مراسيم عفو وتسهيلات، إضافة إلى المصالحات التي تتم والتسويات حتى الإعفاءات عمن حمل السلاح وأراد التسوية.

وأكد سفير سوريا بلبنان حرص بلاده على أن يعود أبناؤها لإعمار ما تهدم بفعل الحرب، مشددًا على أن السوريين يرغبون في العودة باعتبار أنه لا كرامة للسوري في أماكن اللجوء كلها مقارنة مع التي كانت له في بلده.