 المؤتمر الاقتصادي.. عضو مبادرة «ابدأ»: تقنين الإجراءات أزمة للمصانع المتعثرة بالمحافظات - بوابة الشروق
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المؤتمر الاقتصادي.. عضو مبادرة «ابدأ»: تقنين الإجراءات أزمة للمصانع المتعثرة بالمحافظات

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 - 1:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 - 1:01 م

قال الدكتور محمد عبدالسميع، عضو مبادرة "ابدأ" لتوطين الصناعة، إن مبادرة حياة كريمة رصدت أزمات المصانع المتعثرة في المحافظات.

وأضاف، خلال جلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع"، وذلك في اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الاقتصادي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، أن الصناع واجهوا تحديات في تقنين الإجراءات.

وأشار إلى أن المصانع تجابه أيضا تحديات في الأيدي العاملة وتدريبها، إلى جانب الحاجة لاستكمال المرافق.

ولفت إلى أنه تم التعاون مع الجهات الرسمية يتم العمل على حلها بشكل نهائي.

وتختتم اليوم الثلاثاء، فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي يعقد لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.


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