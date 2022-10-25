 20 مليون يورو مساعدة ألمانية لدعم الأمن الغذائي المصري - بوابة الشروق
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20 مليون يورو مساعدة ألمانية لدعم الأمن الغذائي المصري

وكالات:
نشر في: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 - 7:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 - 7:00 م
قدمت ألمانيا إلى برنامج الغذاء العالمي في مصر مبلغ 20 مليون يورو إضافية في إطار مبادرة "عالم واحد خال من الجوع"، ليرتفع حجم إسهامها في البرنامج إلى مبلغ إجمالي قيمته 110 مليون يورو، وفقاً لما أعلنته السفارة الألمانية في القاهرة، الثلاثاء.

ويستهدف رصد هذا المبلغ في المساهمة في توفير الأمن الغذائي للشرائح السكانية الأكثر هشاشة وتعزيز قدرتها على مقاومة الأزمات الراهنة.

وبذلك تصبح ألمانيا أكبر مساهم في برنامج الغذاء العالمي في مصر على الصعيد الثنائي، بحسب الشرق للأخبار.

وقال السفير الألماني لدى القاهرة فرانك هارتمان: "نحن جميعاً لا نشهد الآثار المترتبة على التغيرات المناخية فحسب، بل وكذلك التبعات المتمخضة عن العدوان الروسي على أوكرانيا. وقد أدى قيام الروس باستعمال الغذاء كسلاح إلى تفاقم الجوع على الصعيد العالمي".

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