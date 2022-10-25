انقطاع التيار الكهربائي مجددا في جميع مناطق أوكرانيا

انقطع التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، من جديد لساعات، في جميع مناطق أوكرانيا، بسبب الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء من جراء أعمال القصف الروسي.

وبررت شركة "أوكرينرجو" المزودة للطاقة، القيود المتداخلة قائلة، إنه يجب تقليل الأحمال على الشبكات، واستقرار أنظمة الطاقة.

وتم حث المستهلكين على توفير الكهرباء، ولاسيما خلال ساعات الذروة في الصباح والمساء. وضرورة ألا تعمل الغسالات والسخانات إلا أثناء الليل، إن أمكن، كما يجب إطفاء مصادر الضوء غير الضرورية.

جدير بالذكر أن البنية التحتية الحيوية الخاصة بالطاقة، صارت الهدف الرئيسي للهجمات بشكل متزايد، في الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، والمستمرة مذ ثمانية أشهر.

وقالت مصادر أوكرانية إن العديد من محطات الطاقة تعرضت للقصف بصواريخ روسية، كما أن هناك انقطاعات يومية للتيار الكهربائي.