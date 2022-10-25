محمد السويدي: لا يجب تخصيص الأراضي الصناعية بالمجان لنضمن الجدية

قال المهندس محمد زكي السويدي، الشريك الصناعي لمؤسسة السويدي للتنمية، إنه يجب إعادة قانون إجراءات التراخيص والتنمية الصناعية.



وأضاف، خلال جلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع"، وذلك في اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الاقتصادي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، أنه لا يجب أن يتم تخصيص الأرض بالمجان، بل يمكن تحصيل مبلغ من المستثمر ويمكن رده لاحقا كجزء من الخدمات.



وأشار إلى أن هذا الأمر يضمن جدية المستثمر في العمل، مؤكدا على أهمية هذا التوجه لما يحمله ذلك من قيمة مضافة كبيرة.



وتختتم اليوم الثلاثاء، فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي يعقد لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.