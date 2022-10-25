1000 سائح بمعبد الكرنك يشاركون في رصد كسوف الشمس بالأقصر

شهد زوار معابد الكرنك بالأقصر، اليوم الثلاثاء، ظاهرة كسوف الشمس بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بجامعة حلوان.

وشارك الزوار، في رصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس والتي شهدتها البلاد ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك بالساحة الأمامية بمعبد الكرنك.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المعهد وفر التليسكوبات والنظارات لزائري المعبد من المصريين والأجانب حتى يتسنى لهم الاستمتاع برصد هذه الظاهرة الفلكية النادرة.

وأكد وزيري، أن مشاركة الوزارة اليوم في رصد هذه الظاهرة، يعكس مدى التعاون بين جهات الدولة، كما ساهم في الوقت ذاته من تمكين السائحين بالاستمتاع بظاهرة فلكية نادرة من قلب أحد نوادر العمارة المصرية وهي معابد الكرنك.

ومن جانبه، كشف الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، عن مشاركة ما يقرب من 1000 سائح لمشاهدة الظاهرة، مضيفا أن السائحين أعربوا عن مدى سعادتهم بالمشاركة في رصد هذه الظاهرة.