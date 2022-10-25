السيرة الذاتية للمحامي الراحل فريد الديب

يعد المحامي فريد الديب الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض من أشهر المحامين المصريين حيث اشتهر بمكره ودهائه وحيله القانونية، فقد عمل في وظيفة المحاماة لسنوات عديدة، والتي استطاع من خلالها حفظ المحاكم، ظهر عن قلب، وكل قضية يتولاها يكشف عن الثغرات القانونية، ويستغلها قضايا الرأي العام؛ ما جعله محط أنظار العديد من رجال الأعمال وكبار الدولة والمشاهير والفنانين.

فريد الديب ولد بالقاهرة حي الخليفة يوم 23 أكتوبر 1943 وتلقى تعليمه الابتدائي وحفظ القرآن الكريم بكتاب السيدة زينب والتحق بكلية الحقوق عام 1958 وتخرج فيها عام 1963، بتقدير جيد جدا وعين وكيلا للنيابة العامة في جنوب القاهرة ثم عين وكيلا للنيابة بالوايلي ثم شرق القاهرة ونيابة سوهاج ثم أُدين في مذبحة القضاة عام 1969، وعمل بعدها بوزارة العمل ثم بجامعة الدول العربية حيث المنظمة الدولية لمكافحة الجريمة، وبدأت رحلته في المحاماة منذ عام 1971.

وتولى فريد الديب كثيرا من القضايا الشهيرة: قضية الجاسوس الإسرائيلي (عزام عزام)، قضية رجل الأعمال والسياسي المشهور (هشام طلعت مصطفى)، قضية الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (قضية القرن)، والدفاع عن وزير الداخلية الأسبق (حبيب العادلي).

وتعرض الديب لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج نتيجة إصابته بسرطان الدم - اللوكيميا - وظل يعالج منه حتى تدهورت حالته مؤخرا، ووافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 79 عاما.