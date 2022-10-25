1700 جندي ألماني وفرنسي يشاركون في تدريب مشترك لمدة 12 يوما

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يشارك نحو 1700 جندي ألماني وفرنسي من جنود اللواء ثنائي القومية حاليا في تدريب مشترك مدته 12 يوما في قاعدة برجن-مونستر، أكبر قاعدة تدريب ألمانية.

ويركز التدريب على تنسيق الإجراءات والأنظمة العسكرية المختلفة والإعداد للمهام المشتركة المقبلة بالإضافة إلى الدفاع على الصعيد الوطني وعلى صعيد حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ويولي التدريب الذي حمل اسم "فلدبرج 2022" اهتماما خاصا بالمزج بين وحدات الدولتين وذلك حسبما ذكره بيان للجيش الألماني عن التحضير لهذه المناورة.

وتتمركز قيادة اللواء في مدينة مولهايم أقصى جنوب ألمانيا، وهناك تجمعت وحدات قوات من ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية ومنطقتي الإلزاس ولورين الفرنسيتين.

يذكر أن المناورة الختامية للتدريب الكبير هي عبارة عن تدريب رماية لمدة يومين من الثلاثاء إلى الأربعاء، حيث سينتهي التدريب يوم الجمعة المقبل.

وتم نقل مركبات متنوعة من سيارات الطرق الوعرة وصولا إلى المعدات الحديثة مثل مدافع هاوتزر 2000 أو مدرعات الاستطلاع الفرنسية سلسلة التوجيه "ايه إم إكس" من مواقع اللواء إلى برجن عن طريق السكك الحديدية والطريق البري.