وزير الصحة السعودي يقلل من ضراوة وشدة متحور كورونا «إكس بي بي

قلل وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، اليوم الثلاثاء، من ضراوة وشدة المتحور الفرعي الجديد لفيروس كورونا "إكس بي بي" الذي تم رصده في المملكة، مؤكدا على متابعة كافة مستجدات جائحة كورونا.



وحول المتحور الفرعي الجديد لفيروس كورونا "إكس بي بي" ورصده في السعودية، أكد وزير الصحة السعودي" أنه لم تظهر مؤشرات ضراوة وشدة حتى الآن، مع أهمية استكمال اللقاحات لفعّاليتها ضد التحورات".



وشدد على أهمية متابعة نصائح وإرشادات الوزارة، وهيئة الصحة العامة "وقاية"، وتطبيق الإجراءات الوقائية.



وكانت هيئة الصحة العامة "وقاية" في السعودية ذكرت في بيان، الاثنين، أن حالات الإصابة بالأمراض التنفسية والإنفلونزا الموسمية تنشط مع دخول فصل الشتاء، وتختلف شدة ضراوتها من شخص لآخر حسب المناعة، متوقعة ازديادها خلال الفترة القادمة، وأن الجميع معرض لخطر الإصابة خاصة ممن لم يتلقوا اللقاح ضد وباء كوفيد-19، ومشيرة إلى ازدياد في حالات المراجعة لدى أقسام الطوارئ ومراكز الرعاية العاجلة في أنحاء السعودية.