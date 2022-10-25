المفوضية الأوروبية تقترح تولي وكالة فرونتكس دورا أكبر في البلقان



اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء أن تتولى الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) دورا أكبر في مكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة البلقان.



وأوصت المفوضية بخوض مفاوضات مع ألبانيا وصربيا ومونتينجرو (الجبل الأسود) والبوسنة والهرسك، كما وافقت على تخصيص مساعدات مالية بقيمة 2ر39 مليون يورو (39 مليون دولار) لإدارة الحدود في المنطقة.



ومن المقرر استخدام هذه المخصصات لجلب معدات أمنية مثل أنظمة المراقبة والطائرات المسيرة وأجهزة التعرف البيولوجي.



وستتخذ جميع دول الاتحاد الأوروبي قرارا بشأن ما إذا كانت ستشرع في مفاوضات بشأن تفويض أوسع نطاقا لوكالة فرونتكس.



وتم إرسال مسؤولين لدى فرونتكس بالفعل إلى حدود الاتحاد الأوروبي مع ألبانيا وصربيا ومونتينجرو، ولم يتم إرسالهم إلى البوسنة والهرسك.



غير أن التوصل إلى إطار عمل قانوني جديد يضمن أن يتم إرسالهم إلى حدود الاتحاد الأوروبي وحدود دول خارج الاتحاد، كما يمنحهم المزيد من السلطات.



يشار إلى أن الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي عبر منطقة البلقان الغربية ازدادت بصورة كبيرة مؤخرا.



كما تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين السفر إلى المنطقة لعدة أيام بدءا من بعد غد الخميس.