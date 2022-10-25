 الاتحاد الإفريقي يعلن بدء محادثات سلام إثيوبية في جنوب إفريقيا - بوابة الشروق
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الاتحاد الإفريقي يعلن بدء محادثات سلام إثيوبية في جنوب إفريقيا

جوهانسبرج (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 - 11:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 - 11:33 م

أعلن الاتحاد الإفريقي أن محادثات مباشرة بدأت بين الحكومة الإثيوبية ومسؤولين من منطقة تيجراي شمالى إثيوبيا لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ عامين.

وأوضح الاتحاد الإفريقي أن المحادثات التي تجري في جنوب أفريقيا يقوم بتسهيلها الرئيس النيجيري السابق اولوسيجون اوباسانجو، كبير ممثلي الاتحاد في منطقة القرن الأفريقي. وأضاف أن مسؤولين من الأمم المتحدة من بين المراقبين المشاركين في المحادثات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، عن الاتحاد الأفريقي قوله إن رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقيه محمد "يشعر بالتفاؤل نتيجة لإظهار الطرفين مبكرا الالتزام بالسلام والسعي إلى حل سياسي دائم للصراع من أجل المصلحة العليا لإثيوبيا".

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