تنتشر أقراص الأماينو بكثرة في مختلف البلدان؛ من أجل المزايا الغذائية للرياضيين، ولكن لهذا الانتشار ميزة أخرى بعد أن كشفت تجربة على الفئران فعالية تلك الأقراص في التغلب على إصابة كورونا وتقليل مضاعفاتها حيث إن تلك الأقراص رخيصة ومتوافرة ومتعارف على أمانها الطبي.

وذكر موقع "ميديكال إكسبرس" أن فريق من جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس أعطوا فئران مصابة بكورونا في ثاني أيام مرضها عقار الأماينو من نوع جابا لمعرفة تأثيره على الإصابة.

وتبين تحسن حالة الفئران بعد تناول الأماينو مقارنة ببقية الفئران، وانخفاض أعداد الفيروسات في رئتها، وكذلك انخفاض ما يعرف بعاصفة السيتوكين المسببة لمضاعفات خطرة.

وتحتوي خلايا الجهاز المناعي والجهاز التنفسي على مستقبلات "جابا"، والتي بتنشيطها تنخفض حساسية الخلايا واحتمال وقوع الالتهابات بها أو تعرضها للتلف، وهو المطلوب بحالة الإصابة بكورونا، إذ تقع المضاعفات إما بتلف خلايا الجهاز التنفسي أو بالتهاب خلايا الجهاز المناعي ووقوع عاصفة سيتوكين.

وينتظر الفريق استخدام أماينو الجابا على البشر في تجارب أخرى؛ للتأكد من فعاليته على البشر، حيث تفيد التجربة استنادا لدراسات سابقة بقدرة أماينو جابا على التعامل مع متحوري كورونا ألفا وبيتا.