محكمة روسية ترفض استئناف لاعبة السلة الأمريكية جراينر لتخفيض حكم ضدها

رفضت محكمة إقليمية في موسكو استئنافا من لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتنى جراينر لتخفيض الحكم الصادر بحقها.

وأفادت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية بأن المحكمة رفضت اليوم الثلاثاء، تخفيض الحكم بسجنها تسع سنوات بتهمة تهريب المخدرات.

وبعد احتساب فترة احتجازها رهن المحاكمة، يتعين على جراينر البقاء في السجن لحوالي ثماني سنوات إضافية.

وذكرت المحكمة في بيان أن هذه الخطوة تجعل الحكم ملزما قانونا. وقد يتم نقل جراينر قريبا إلى مؤسسة إصلاحية في المستقبل القريب، حيث من المقرر أن تقضي فترة العقوبة الصادرة بحقها.

وألقي القبض على جراينر بمطار شيريمييتيفو في موسكو في فبراير بعد اتهامها بأنها تحمل زيت القنب، الذي كانت تستخدمه كمسكن للألم بالتشاور مع طبيب، وهو إجراء معتاد في الولايات المتحدة. وقضت محكمة روسية في أغسطس بالسجن تسع سنوات بحق جراينر، لإدانتها بحيازة مخدرات وتهريبها.

وأطلق الحكم موجة من التضامن والدعم للرياضية.

ودفع محامو جراينر أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم قاس وغير عادل نظرا للكمية الصغيرة التي تم العثور عليها بحوزتها من زيت القنب.

وفي نفس الوقت، اعترفت جراينر بجرمها في ختام أقوالها لكنها أشارت أيضا إلى أن الحكم الصادر بحقها أشد صرامة من العقوبة المعتادة في روسيا في مثل هذه القضايا.

وتستمر واشنطن في العمل على الإفراج عن اللاعبة.