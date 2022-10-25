قال الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، ومدير برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة "كارنيجي" بالولايات المتحدة الأمريكية، إن قمة المناخ تعقد لأول مرة هذا العام في دولة إفريقية وعربية، مشيرًا إلى أن مصر أمام مسؤولية كبيرة.

وأضاف خلال مكالمة فيديو لبرنامج "حديث القاهرة، عبر قناة "القاهرة والناس"، مساء الاثنين، أن أهمية المؤتمر هذا العام هو التباحث وتقديم اقتراحات؛ للتوصل لاتفاقات محددة وملزمة من قبل الأعضاء؛ للتخلص التدريجي من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وشدد على أهمية تقديم الدولة الصناعية الكبرى، المساعدات التكنولوجية والمالية إلى الدول النامية، لمواجهة تداعيات التغير المناخي، لافتًا إلى قدرة مصر على إجراء نقاش عادل بين الدولة الصناعية الكبرى، والنامية التي تضررت من أزمة تداعيات المناخ.

ولفت إلى رؤية أعضاء قمة المناخ خلال المؤتمرات السابقة، في استخدام الطاقة المتجددة المستدامة، والتخلص التدريجي من نصف الغازات الحرارية بحلول عام 2030، والنهائي من غاز ثاني أكيد الكربون في عام 2050.

وتابع "حمزاوي" أن تداعيات أزمة تغير المناخ، هي قضية مصيرية لكوكب الأرض، والتي تتمثل أبرزها في هجرة سكان في أجزاء مختلفة في العالم؛ بسبب أزمة المناخ.