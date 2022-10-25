يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع مايكل إدواردز، المدير الرياضي لنادي ليفربول السابق، من أجل إعادة النادي إلى سابق عهده.

ويخطط نادي مانشستر يونايتد لإعادة بناء الفريق فنيًا وإداريًا، خاصة بعد المستوى الهزيل الذي ظهر به خلال المواسم الماضية.

وحسب ما ذكرته شبكة ليفربول إيكو، فإن مانشستر يونايتد قد اقترب من الاتفاق مع مايكل إدواردز، لتولي منصب المدير الرياضي للنادي.

وانتهى عقد مايكل إدواردز رفقة نادي ليفربول بنهاية الموسم الماضي، ليرحل عن النادي بعد فترة قاربت الـ11 عامًا.

وقد وافق مايكل إدواردز على العرض الضخم الذي قدمه نادي مانشستر يونايتد له، من أجل إقناع الانضمام لقلعة الشياطين الحمر.

ويعتبر مايكل إدواردز، هو مهندس صفقات نادي ليفربول، ويدين له الفضل، في التعاقد مع عدة صفقات قوية على رأسها، محمد صلاح، وأليسون بيكر، وفيرجيل فان دايك.

وفي نوفمبر 2016، تولى مايكل منصب المدير الرياضي، كما أنه ساهم في عودة ليفربول إلى منصات التتويج مرة أخرى سواء على مستوى البطولات المحلية أو القارية.

الجدير بالذكر أن نادي تشيلسي حاول التعاقد مع مايكل إدواردز إلا أنه فشل في ذلك.