محافظ المنوفية يوجه الكهرباء والري بحل شكوى أهالي عزب عبد القوي محرم

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، بعدد من أهالي عزبة عبدالقوي محرم التابعة لقرية عمروس مركز الشهداء.



واستمع المحافظ، إلى شكواهم بخصوص انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر، وعلى الفور كلف رئيس قطاع الكهرباء بإجراء معاينة على الطبيعة واتخاذ اللازم لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للأهالي.



كما استمع المحافظ، إلى أهالي عزبة ساحل ساقية المنقدي بأشمون، يلتمسون عمل مواسير على ترعة ساحل ساقية المنقدي لرفع المعاناة عن أهالي العزبة في ري أراضيهم.



وأجرى المحافظ، اتصالا هاتفيا برئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة لدراسة الموضوع واتخاذ اللازم.



جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومي بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبة بالديوان العام للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات



ووجه المحافظ، المستشار الهندسي بإدراج شارع الصرفي بالحي الغربي بشبين الكوم ضمن الخطة الاستثمارية القادمة للمحافظة، وذلك استجابة لمطالب الأهالي بتطوير الشارع لتسهيل الحركة عليه، مؤكدا حرص المحافظة على رفع كفاءة الشوارع والطرق بالمحافظة والتي ستساهم بدورها في تسهيل حركة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية.



وكلف المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم بدراسة طلب معلمة من ذوي الهمم بمدرسة السادات الثانوية بميت أبو الكوم مركز تلا تلتمس انتدابها من توجيه فلسفة إلى توجيه مكتبات مراعاة لظروفها الصحية والعرض عليه، وطلب معلمة أخرى بإدارة منوف التعليمية تلتمس انتدابها للتدريس بجامعة السادات يوم السبت من كل أسبوع، مؤكدا أنه لا مانع في ضوء الضوابط وبما لا يؤثر على سير العمل.



كما تضمن اللقاء طلب مسؤولي أحد الأكاديميات للتلمذة الصناعية بشبين الكوم بترخيص الأكاديمية لمنح دبلوم تلمذة صناعية 3 سنوات معادل من وزارة التربية والتعليم برقم 92 لسنة 1968، وأحال المحافظ الطلب إلى المستشار القانوني لدراسته بالتنسيق مع التربية والتعليم والوحدة المحلية لمدينة شبين الكوم والعرض عليه.



ووجه المحافظ، رئيس حي غرب شبين الكوم، بدراسة طلب مواطن يلتمس تجديد رخصة الكشك الخاص به، والعرض عليه.



وأكد على صرف مساعدة مالية لأحد الحالات الإنسانية بناحية كفر الباجور مراعاة لظروفه الاجتماعية والمعيشية الصعبة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية.