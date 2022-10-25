مجلس إدارة لينده الألمانية للغازات الصناعية يوافق على اقتراح شطب سهمها من بورصة فرانكفورت

أعلن مجلس إدارة شركة لينده الألمانية لصناعة الغازات الصناعية موافقته على اقتراح إعادة هيكلة الشركة بما في ذلك شطب سهمها من بورصة فرانكفورت للأوراق المالية وطرح الاقتراح على المساهمين للتصويت.

وفي حال موافقة المساهمين على الاقتراح ستتأسس شركة قابضة جديدة من خلال مجموعة ترتيبات وفق القانون الأيرلندي، حيث انتقل مقر الشركة منذ عام 2018 من ألمانيا إلى أيرلندا. وسيحصل كل مساهم على سهم في الشركة الجديدة مدرج في بورصة نيويورك للأوراق المالية مقابل كل سهم يمتلكونه حاليا. وستحتفظ الشركة الجديدة باسم لينده.

وأشار مجلس إدارة لينده إلى أن المساهمين يتأثرون سلبيا حاليا بعوامل عديدة مرتبطة بالإدراج المزودج لأسهم الشركة في كل من الولايات المتحدة وألمانيا.