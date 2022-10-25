الرئيس السيسي: الموانئ يتم طرحها للتشغيل فقط لكنها تظل ملك الدولة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الموانئ يتم طرحها للتشغيل فقط، لكنها تظل ملك الدولة.

وأضاف خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، أن هذا الأمر يتم في كل المشروعات التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة.

ولفت إلى حرص الدولة على دعم المستثمرين، مؤكدا أنه داعم للصناع بشكل حقيقي وجاد.

وتختتم اليوم الثلاثاء، فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي يعقد لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وتضمنت أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، الأول هو السياسات الاقتصادية الكلية، والثانى هو تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال.

والمسار الثالث مثل صياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.