سموحة يجمع النقطة الأولى في الدوري بتعادل إيجابي أمام البنك الأهلي

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي (1-1) مباراة سموحة والبنك الأهلي التي اقيمت على ملعب الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الممتاز.

وبادر الضيوف بالتسجيل في شباك سموحة عن طريق محمد هلال في الدقيقة 31، وذلك من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة ناصر منسي من دوكو دودو، ووضعها هلال على يمين حارس مرمى سموحة لتسكن الشباك.

وقبل أن ينتهي الشوط الأول بدقائق، نجح صديق كالابا من تسجيل الهدف الثاني وذلك من تمريرة من دوكو دودو إلى صديق كالابا الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة داخل المرمى.

ويعد ذلك التعادل الثاني لـ البنك الأهلي بعدما تعادل مع فاركو في الجولة الأولى بنفس النتيجة، أما سموحة فجمع النقطة الأولى له في الدوري بعدما تلقى هزيمة من الزمالك في أول جولة بنتيجة 2-0.

وبهذه النتيجة، يتواجد البنك الأهلي في المركز السابع برصيد نقطتين، أما سموحة فيتواجد في المركز الـ 13 بنقطة واحدة بجدول ترتيب الدوري العام.