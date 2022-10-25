العرض المسرحي ليلة القتلة يعود بموسم جديد على مسرح الطليعة في 30 أكتوبر

أعلن مسرح الطليعة بالعتبة التابع للبيت الفني للمسرح، عودة العرض المسرحي المتميز "ليلة القتلة" في موسم مسرحي جديد لمده ستة أيام، بقاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، اعتبارا من 30 أكتوبر الجاري وحتى 4 نوفمبر المقبل.

مسرحية "ليلة القتلة" إنتاج مسرح الطليعة، كتبها خوزيه تريانا عام 1965، وقُدمت احترافيا بمصر لأول مرة في عام 1979 على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور، والتي كان يطلق عليها في ذلك التوقيت قاعة 79، وحققت نجاحا كبيرا وقت عرضها.

يناقش العرض الفارق بين الأفكار البديلة لما هو كائن وراسخ، والفوضى التي ستنشأ حتما حين يكون التمرد غير مؤسس على رؤية شاملة، وهو من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح، وهو من تأليف خوزيه تريانا، وترجمة فتحي العشري، وإعداد وإخراج صبحي يوسف.