طرح تذاكر مخفضة لمحبي جورج وسوف بحفل الإسكندرية

بناء على رغبة سلطان الطرب جورج وسوف طرح القائمون على حفله الذي من المقرر إقامته يوم 29 أكتوبر الجاري على شاطئ جولدن جويل سيدي جابر بالإسكندرية فئة جديدة من التذاكر المخفضة بقيمة 300 جنيه للفرد.

وأشار منظم الحفل أن أبو وديع يصنف نفسه لسان وصوت حال الغلابة من العاشقين والمقهورين في الحب من مختلف الفئات والأعمار وهو بالفعل ما جعل منه أسطورة الغناء والطرب في العالم العربي.

وأضاف أن سلطان الطرب طالب بضرورة توفير تذاكر مخفضة تمكنه من لقاء محبيه من الطيبين وذلك عقب رده على تعليق أحد متابعيه على السوشيال ميديا عندما كتب :"محدش هيلاقي مواصلات يومها، السواقين كلهم هيبقوا في الحفلة" على بوستر الحفل حيث كان تعقيب جورج، : "دا أحلى تعليق وأتشرف، مين أبو وديع دون محبة الناس الطيبين".

وأكد أن ابو وديع من المقرر أن يصل القاهرة صباح يوم الخميس 27 أكتوبر الجارى استعدادا لإحياء أضخم حفلات الإسكندرية في 2022.



الحفل يتم الإعداد له بترتيبات ومواصفات عالمية من حيث التجهيزات والتأمين لتليق باسطورة الطرب جورج وسوف وتم توسعه مناطق تواجد الجمهور بمختلف الفئات لاستيعاب المزيد من محبيه لتتراوح أسعار التذاكر من 300 جنيه للفئة الجماهيرية إلى 6 آلاف جنيه للفرد في منطقة ال VIP.