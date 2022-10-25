ندوة ثقافية لمناقشة كتاب «معجم اللهجة العرايشية» بقصر ثقافة العريش

عقدت الليلة في قصر ثقافة العريش بشمال سيناء ندوة لمناقشة كتاب : " معجم اللهجة العرايشية " وهو أحد الكتب الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة للكاتب الصحفى والباحث في التراث حمدى نصر عميد الصحفيين السيناويين .

ويرى أهل العريش خاصة كبار السن، أن الكتاب يؤرخ ويرسخ اللهجة العريشية القديمة التي تميز بها أبناء العريش، وترجع أهميته إلى أنه يجدد شباب اللهجة التي تأثرت كثيرا بالتيارات المتعددة التي تعرضت لها سيناء بأسرها فأثرت على تقاليدها وعاداتها ولهجتها.

وقال المؤلف حمدي نصر إن إعداد الكتاب استغرق ثلاث سنوات متواصلة، واعتمد خلال جمعه على المواقف التي تستدعى الذاكرة وتوارد الخواطر،

مضيفا أنه تم تصنيف الكتاب حسب المفردات، حيث تم ترتيبه ترتيبا أبجديا ليسهل على الباحث الوصول لما يريد، كما أورد فصلا للعبارات مصنفة حسب مواقفها، وفصلا آخر لتفاصيل حياة الإنسان العرايشي.

وأوضح المؤلف أن الهدف من الكتاب هو إبراز ما كان مؤثرا في حياته من تفاصيل اختفت الآن مع تطور الزمن مثل مكونات ومستلزمات وطبيعة البيت العرايشى ، وأفردت فصلا للأمثال الشعبية العرايشية ، وفصلا لألعاب البنات والأولاد اختفت الآن .. لكن الهدف منه الاحتفاظ بالمسميات وطبيعة الألعاب وبساطتها وبراءتها لأن منها ما كان مشتركا بين الأولاد والبنات.

وعلى جانب آخر، أقامت جمعية حقوق المرأة السيناوية بالعريش اليوم برئاسة سوسن حجاب رئيس مجلس إدارة الجمعية ندوة حول التغيرات المناخية ودور المرأة فى التخفيف والتكيف مع هذه التغيرات، بحضور عدد من السيدات والفتيات وأعضاء الجمعية.

وأكدت سوسن حجاب رئيس مجلس إدارة الجمعية على التعريف بأهداف مؤتمر المناخ العالمي والذي دعت إليه الدولة المصرية، مشيرة إلى أن التأثيرات المناخية لها تأثير كبير على المرأة ، وأن هناك دعما من خلال الجمعية ومنصة شمال سيناء للمناخ لدعم المؤتمر .

وتناولت الواعظة أميرة عبد اللاه من إدارة الفتوى بالأزهر الشريف دور المرأة في خدمة البيئة والمجتمع المحلى وكيفية مشاركتها في دعم التغيرات المناخية بالتخفيف من آثار البيئة والعمل على توعية أسرتها بالحفاظ على البيئة وصيانة الموارد المجتمعية والحفاظ على اللون الأخضر والعمل في المشروعات الصديقة للبيئة .

من جانبه تناول محمد صلاح فرج مسئول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة الاستعداد لمؤتمر قمة المناخ بالاستخدام الأمثل للبلاستيك وتدوير المنتجات بما يخدم البيئة وعدم الاضرار بها وآليات التدخل السريع فى مواجهة التغير المناخى والاتجاه الى الصناعة البيئية الخضرأء ودورها الحيوى الهام فى صون البيئة والطبيعة ، وكيف تتحول الصناعات الصغيرة والمنزلية الى صناعات صديقة للبيئة من خلال إعادة التدوير والتقليل من الانبعاثات الضارة والتوعية بشأنها، علاوة على الدور الحيوى للمرأة فى الصناعات الخاصة بادارة المخلفات وإعادة تصنيعها والعمل فى مجال الاقتصاد الأخضر من خلال التدريب .