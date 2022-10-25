قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الدولة ليست صاحبة النصيب الأكبر في حجم ما بني، خلال الـ7 سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن النصيب الأكبر للقطاع الخاص.

وأضاف الجزار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين: «نصيبنا لا يزال أقل من القطاع الخاص، ولكنه سيقل في الفترة المقبلة لخروجنا بشكل تدريجي من بعض القطاعات».

ولفت إلى أن «الشراكة مع القطاع الخاص تمت على 13 ألف فدان»، متابعًا: «داخل مدن الجيل الرابع، حجم الاستثمارات التي أتاحتها تلك المشاركات 1.1 تريليون جنيه، ولولا تنفيذ مناطق التنمية العمرانية الجديدة وخطتها، لم تتم تلك الشراكات المفيدة للقطاع الخاص؛ لأنها لا تحمله أعباء وثمن الأرض في المرحلة الأولى، كما أنها تعود على الدولة بمكاسب».

وأكد وزير الإسكان أن «الدولة لا يمكن أن ترفع يدها عن الإسكان الاجتماعي أبدا»، قائلًا إن الوزارة أنشأت 250 ألف وحدة للسكن بديل العشوائيات، وتعمل الآن على الأماكن غير المخططة.

وذكر أن «حجم الإسكان الاجتماعي والبديل يمثل 72% من الوحدات السكنية التي أنتجتها الدولة»، معقبًا: «تركيزنا الأول والأخير الإسكان الاجتماعي وهو النصيب الأكبر الذي نركز عليه، ونستكمل في المرحلة المقبلة 950 ألف وحدة سكنية أخرى».

وأشار إلى أن حجم إنتاج الدولة للوحدات السكنية ما بين عامي 1975 إلى 2005 لم يتجاوز 42 ألف وحدة، مضيفًا أن حجم الإنتاج خلال الـ7 سنوات الماضية، وصل إلى 200 ألف وحدة في السنة.

وتابع: «اشترك معنا في االـ7 سنوات، ما يزيد عن 1800 شركة مقاولات، وفي الوحدات السكنية فقط تجاوز إجمالي حجم أوامر الإسناد 560 مليار جنيه، وتلك المشروعات وفرت 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة و2.7 مليون فرصة عمل غير مباشرة».