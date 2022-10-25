السفير السوري في بيروت: موعد زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق لم يناقش معنا

أكد السفير السوري في لبنان، علي عبدالكريم علي، أن "هناك لبسا حول موضوع الوفد اللبناني الذي كان سيزور دمشق، موضحاً أن الموعد أعلن من لبنان قبل مناقشته مع سوريا.

وفي تصريح بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، قال السفير: "هناك لبس حدث وقد اتصل الرئيس عون بالرئيس بشار الأسد قبل أربعة أيام واتصل بي وتبلغت لاحقا من نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب بأن هناك تفكيرا لتشكيل وفد برئاسته لزيارة دمشق وقد قلت له أرسلوا لنا كتابا لأخاطب فيه وزارة الخارجية وقد تبلغت بالكتاب مساء الأحد"، بحسب قناة "الجديد" اللبنانية.

وأوضح أن "الكتاب وصل متأخرا والموعد لم يتحدد ولكن أعلن من لبنان وبالتالي جاء الرد وهو لم يلغ بل قيل إنه يتفق عليه لاحقا لأن الموعد الذي حدد يوم الأربعاء كان البرنامج ممتلئا".