رئيس مياه الأقصر يلتقى بالعمالة اليومية بعد توقيع عقودهم لتوفيق أوضاعهم

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التقى اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بالعاملين بنظام اليومية، وذلك بعد إجراءات توقيع العقود لهم وفق خطة الشركة لتوفيق أوضاع العمالة اليومية،

وتقدم رئيس الشركة بالتهنئة للعاملين بعد استكمال الأوراق المطلوبة وتوقيع العقود لهم، وحثهم على بذل الجهد والإتقان لحسن سير العمل بالشركة.



وتم عقد اللقاء، كان ذلك بحضور كل من المحاسب إبراهيم إدريس نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس القطاع التجاري، والمستشار عبد العظيم فتحي رئيس قطاع الموارد البشرية، والمهندس محمد عبده مهدى مدير إدارة الزينية، ومحمد عبد الفتاح مدير إدارة السكرتارية، ومحمود موسى مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة.