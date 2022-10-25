تقرير: ثلثي البيوت العراقية تفتقر لمياه الشرب بسبب تغير المناخ

بدأت آثار التغير المناخي الملموسة بالظهور على العديد من المجتمعات لتهدم الأمن الغذائي وتصيبها بفقر المياه، ومن بين أكثر البلدان تضررا بالتغيرات المناخية دولة العراق التي بحسب أحدث تقرير نرويجي بشأن تغير المناخ تفتقر ثلثي البيوت العراقية للقدر الكافي من مياه الشرب.



ونقلت فرانس برس، عن تقرير المجلس النرويجي لللاجئين تسبب موجة الجفاف لنهري دجلة والفرات وانخفاض منسوب المطر لأزمة مياه في مختلف المحافظات.



وبعد استطلاع لأكثر من 1300 عراقي في 5 محافظات مختلفة تبين أن ثلث الأسر العراقية تقلل استهلاكها للطعام نظرا لتدهور المكاسب الزراعية بسبب التغير المناخي.



وأضاف التقرير بتراجع كميات محصول القمح لدى ربع المزارعين العراقيين بـ90% بينما لم يجن الربع الآخر من المزارعين أرباحا مجدية عن زراعة القمح.



وكذلك سجلت عائدات زراعات الثمار تراجعا كبيرا لدى 42% من مزارعي العراق بحسب الدراسة.



وذكر تيسير مزارع من شمال العراق للمجلس النرويجي، إنه قرر ترك الزراعة بعد تراجع مكسبه الموسمي من 6000 دولار لأقل من 1000 دولار.





