أوكرانيا تحث اللاجئين على قضاء الشتاء في الخارج بسبب انقطاع الكهرباء

حثت الحكومة الأوكرانية السكان الذين فروا من الحرب على عدم العودة حتى الربيع المقبل، بسبب الأضرار التي لحقت بإمدادات الكهرباء والتدفئة في البلاد.

وقالت نائبة رئيس الوزراء إرينا فيريشوك اليوم الثلاثاء في كييف عبر التلفزيون الوطني: "إذا سنحت الفرصة، امكثوا واقضوا الشتاء في الخارج!".

وأضافت أن أنظمة الطاقة غير مستقرة بسبب الهجمات الروسية.

وذكرت فيريشوك: "إنكم ترون ما تفعله روسيا، الجميع يرونه. إنكم وأطفالكم وجميع ذويكم المعرضين للخطر من المرضى، إما لديكم إمكانية محدودة للحركة أو من كبار السن. لابد أن ننجو من هذا الشتاء".

وأوضحت أنها تتطلع، بحلول الربيع المقبل، إلى عودة العديد من الفارين لإعادة بناء ما تم تدميره وإرسال أطفالهم إلى مدارس أوكرانية.

ويوجه الجيش الروسي ضربات بالصواريخ والمسيرات منذ 10 أكتوبر لتدمير العديد من المنشآت التي توفر الكهرباء والتدفئة في أوكرانيا.

وترى حكومة كييف أن الكرملين يهدف من هذه الهجمات إلى تقليص العائدات من صادرات الكهرباء، وكسر إرادة أوكرانيا في المقاومة وإطلاق موجة جديدة من اللاجئين إلى دول أوروبية أخرى.