شركة ديلي ميل البريطانية تسعى لإعادة شراء سنداتها بسعر مخفض

عرضت الشركة المالكة لصحيفتي ديلي ميل وميرور الشعبيتين البريطانيتين إعادة شراء سنداتهما عالية المخاطر من المستثمرين بسعر مخفض، مستغلة فرصة تراجع قيمة السندات المقومة بالجنيه الإسترليني في ظل الفوضى التي تشهدها سوق المال البريطانية.

وذكرت وكالة بلومبرج أن شركة الإعلام ديلي ميل أند جنرال تراست مالكة الصحفيتين عرضت على حملة سنداتها البالغة قيمتها 200 مليون جنيه إسترليني تستحق السداد في حزيران/يونيو 2027 رد سنداتهم مقابل الحصول على جزء من قيمتها نقدا. وتستهدف الشركة شراء كمية من هذه السندات بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني (45 مليون دولار).

وأشارت بلومبرج إلى أن شركة الإعلام البريطانية سارت على خطى عدد من الشركات المقترضة التي أعادت شراء كمية من سنداتها بأسعار مخفضة عن أسعارها الأصلية، في ظل تراجع أسعار السندات في السوق الثانوية.

يأتي ذلك في حين تراجع سعر سندات ديلي ميل أند جنرال تراست إلى 85 بنس لكل جنيه إسترليني من قيمتها الاسمية، بعد ارتفاعها إلى أعلى من قيمتها الاسمية حتى أيار/مايو الماضي.

وتراجعت قيمة سندات ديلي ميل أند جنرال تراست كما هو الحال في أغلب السندات المقومة بالجنيه الإسترليني بسبب الاضطرابات السياسية التي أثارتها خطة الميزانية المصغرة التي أعلنتها حكومة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراست والتي تم التراجع عن أغلبها الآن.