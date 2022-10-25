القابضة للمياه: رفع درجات الاستعداد بالمحافظات استعدادا للتقلبات الجوية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حالة الاستعداد والتأهب بجميع شركاتها التابعة للتعامل مع التغيرات الجوية غير المستقرة التي تشهدها بعض محافظات، وتكليف إدارات الأزمات بالشركات التابعة وفرق التشغيل والصيانة بالعمل بنظام النوبتجيات طوال 24 ساعة والتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار.

وتابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة والصرف الصحي، من خلال غرفة عمليات الطوارئ والأزمات بالشركة القابضة، استعدادات شركات المياه بمختلف محافظات الجمهورية، والجهود المبذولة في التعامل مع مياه الأمطار.

وأكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن الشركة اتخذت جميع التدابير اللازمة لمواجهة موسم الخريف وتقلباته الشديدة وما ينتج عنه من سقوط أمطار، مشيرا إلى أن الشركة تنشر معداتها وفقا لخطة الانتشار الموضوعة مسبقا؛ للتمركز على المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري بمحافظة الجيزة فور تحذيرات الأرصاد الجوية.

وأشار المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إلى جاهزية الشركة للدفع بعدد 125 معدة لاستقبال موسم الخريف والشتاء، مؤكدا توجيه معدات الشركة لتنتشر بجميع الميادين العامة والطرق الرئيسية بمحافظة القاهرة استعدادا للتعامل الفوري مع مياه الأمطار.

وشدد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، على جميع رؤساء القطاعات بالشركة ورؤساء الأفرع والشبكات باستمرار رفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار خلال فصل الشتاء، والتعامل الفوري مع التقلبات الجوية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، واتخاذ خطوات استباقية للتعامل مع احتمالات سقوط الأمطار.

وأشار إلى ربط غرفة العمليات بالشركه مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار جميع الأفرع والشبكات على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنبا لوقوع أي أزمات أو طوارئ.

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه القليوبية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أفرع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة تحسبا لعدم استقرار في الأحوال الجوية.

وكلف مجاهد، بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوي المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها، موجها بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار، والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

وناشدت الشركة القابضة المواطنين اتباع الإجراءات التالية، تجنبا لحدوث أي أضرار وتدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات خلال فترة الأمطار؛ وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم / ساعة والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار، وجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة، وتجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية وأعمدة الإنارة والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.