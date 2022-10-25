الرئيس السيسي: يجب بحث الأمور من وجهة نظر عامة وليس رؤية المستثمر فقط

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يجلس مع العديد من المطورين العقاريين، في إطار العمل.

وأضاف خلال كلمة، ضمن فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، مساء الثلاثاء: «بقعد مع ناس كتير للشغل، أحد المطورين عرض علي عمل تمويل عقاري منخفض التكلفة، قلت طيب التمويل العقاري للبنك يتراوح من 8% إلى 10%، وبعض الحاجات الصغيرة البنك المركزي يقدم تسهيلات للناس».

وتابع: «سألته التسهيل العقاري لمليون وحدة سكنية بـ5%، تكلفتهم أد إيه والتمويل أد إيه؟ وتكلفة الفرق بين الحقيقة للتمويل واللي هوفره للناس مين يدفعه؟ قال وزارة المالية، قلت مقدرش أعمل ده، كفاية أعمل التمويل منخفض التكلفة لصالح الفئات المحتاجة، وعشان أخلي سوق العقار أكبر فلازم أفكار أخرى يتم طرحها وأن تكون قابلة للتنفيذ».

وشدد على أهمية الحديث عن الموضوعات ليس من وجهة نظر المستثمر فقط، وإنما بحثها من وجهة نظر عامة.

واختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، الذي يعقد لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.