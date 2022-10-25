قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، اليوم الثلاثاء، بمثابة «بيان عملي لكيفية إدارة الأمور والانطلاق نحو الأمام».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الرئيس السيسي أوضح في كلمته فلسفة المسؤولية والحكم، لافتًا إلى أن اتخاذ القرار في مواقف معينة يشمل عدة عناصر بينها؛ توافر المعلومات الكاملة، ودراسة القرارات المماثلة في التاريخ، وسبب عدم تحقيق المرجو منها، ومدى توافر العنصر البشري والفكري والثقافي، ومعوقات التنمية الاقتصادية، والأفكار والثقافات التي تعوق تطبيق القوانين.



وأشار إلى أن الرئيس تحدث في كلمته عن كيفية التغلب على التحديات، في ظل الإمكانيات المحدودة، بأفكار مبتكرة، متابعًا: «رأينا اليوم حلًا عمليًا للعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك تطوير الموانئ».



وتابع: «كلمة الرئيس بيان عملي على التنسيق والتعاون بين الوزارات المختلفة، الرئيس أجرى مداخلات ونقاشًا وحوارًا مع أكثر من وزير في نفس الوقت، ذكر العرفان بالجميل لله والعرفان بالجميل للقوات المسلحة، الرئيس لديه الصراحة والمكاشفة والثقة بالنفس ولا يخشى شيئًا إلا الله وحده».



ولفت إلى أن الجزء الأخير من كلمة الرئيس السيسي، ذكره بخطاب الدعوة بالتفويض لمكافحة الإرهاب، مختتمًا: «كشعب مدعوون للاصطفاف حول قيادة الرئيس، للوصول إلى مصر قادرة ومصر المستقبل، علينا الاصطفاف خلف الفكرة، عدونا في المعركة المقبلة ليس بشريًا، وإنما التحديات التي تواجه الدولة في كل نواحيها».



واختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، الذي عقد لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.