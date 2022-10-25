محمد نور: صفقات الاتحاد السكندري أحدثت الفارق في أداء الفريق

أكد محمد نور نجم فريق الاتحاد السكندري السابق، أن زعيم الثغر قدم مباراة مميزة أمام فريق الداخلية في بطولة الدوري الممتاز، واقتنص الثلاث نقاط ليواصل صحوته بالمسابقة هذا الموسم.

وقال محمد نور نجم فريق الاتحاد السكندري السابق في تصريحات تليفزيونية :«صفقات الاتحاد السكندري أحدثت الفارق في آداء زعيم الثغر حتى الأن في مسابقة الدوري الممتاز بعد الفوز على أسوان والداخلية في مباراتين بالدوري هذا الموسم».

وأضاف نجم الاتحاد السكندري السابق :«آداء فريق الاتحاد أمام الداخلية مميز ومستوى الفريق يتطور من مباراة لأخرى في مسابقة الدوري الممتاز».

ونجح الاتحاد السكندري، بقيادة محمد مصيلحي، في جنى ثمار التدعيمات القوية التي ابرامها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، والتعاقد مع المهاجم النيجيري اوستن اموتو،والذى نجح في التسجيل في مباراتى اسوان والداخلية على الترتيب.