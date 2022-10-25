وزير الصحة التشيكي يحذر: خطر الإصابة بفيروس كورونا لم ينته بعد

حذر وزير الصحة التشيكي، فلاستيميل فاليك، من أن خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لم ينته بعد، وحث المواطنين على التطعيم.

وقال فاليك، حسبما ذكر راديو براغ الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه على الرغم من تضاؤل أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أنه من المرجح أن تضرب البلاد موجة جديدة في الخريف، محذرا من أن الوضع قد يتفاقم بسبب تفشي فيروس الأنفلونزا العادية.

ورجح فاليك، أن الفترة من نوفمبر وحتى يناير ستكون "حرجة"، وحث كبار السن والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بتلقي اللقاحات المضادة للفيروس في أسرع وقت ممكن لتجنب الإصابة.