انطلاق محادثات السلام بين الحكومة الإثيوبية وجبهة التيجراي في جنوب إفريقيا

أعلنت الرئاسة في جنوب إفريقيا، منذ قليل، انطلاق محادثات السلام بين إثيوبيا والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي تستضيفها جنوب إفريقيا، مشيرة إلى أن المحادثات ستستمر حتى الأحد المقبل، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز عربية.

ويشهد إقليم تيجراي تصاعد لوتيرة العنف منذ تجدد القتال في أواخر أغسطس الماضي، وانهيار هدنة استمرت 5 أشهر وتوقف وصول المساعدات إلى الإقليم الذي مزقته الحرب.

يذكر أن الصراع بتيجراي بدأ في نوفمبر 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد القوات الفيدرالية إلى الإقليم للسيطرة على السلطات المحلية المنبثقة من جبهة التيجراي بعد اتهامها بمهاجمة ثكنات للجيش.

وأسفر الصراع عن مقتل آلاف الأشخاص وأغرق شمال إثيوبيا في أزمة إنسانية خطيرة.